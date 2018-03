Gold: Es wird kurzfristig eng

Der Goldpreis bewegt sich bereits seit einigen Wochen seitwärts, nachdem die Rally im Januar an der Hürde bei 1.358 USD scheiterte. Darunter haben die Notierungen einen Abwärtstrendkanal ausgebildet, in welchem sich der Kursverlauf zuletzt wieder nach unten bewegte.Es bietet sich nun die Möglichkeit, die bullische Flaggenformation der Vorwochen nach oben aufzulösen. Mittelfristige Kaufsignale wären möglich, sollte sich der Goldpreis über die 1.358 USD hinausbewegen. Bereits oberhalb des bei 1.326 USD liegenden Abwärtstrends würde sich das Chartbild aber auch kurzfristig schon aufhellen. Fällt Gold jedoch klar unter 1.300 USD, droht ein stärkerer Rücklauf in Richtung der 1.267 USD.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG