Gold zurück zur 1.300-$-Marke, bevor es wieder aufwärts geht?

Wie TD Securities gegenüber Kitco News erklärte, könnte der Goldpreis zunächst zu seiner 1.300-$-Barriere zurückkehren, bevor er dann im späteren Verlauf des Jahres auf 1.350 $ ansteigt. Aktuell werde Gold bei ungefähr 1.320 $ pro Unze gehandelt. Die Rendite der 10-jährigen US-Anleihe liege bei 2,9% und der U.S. Dollar Index (DXY) über 90, es sehe so aus, als würde das gelbe Edelmetall 1.300 $ pro Unze testen, während wir auf das FOMC-Meeting vom 21. März zusteuern, so Bart Melek von TD Securities.Die bullischen Ansichten Powells, des Präsidenten der Federal Reserve, bezüglich der US-amerikanischen Wirtschaft und die allgemein erwarteten vier Zinserhöhungen im Jahr 2018 könnten dazu führen, dass sich die Edelmetallpreise zunächst am unteren Ende der Preisspannen wiederfinden, glaubt Melek. Diese kurzfristige Schwäche sei jedoch nur vorübergehend, da der protektionistische Ansatz Trumps Gold auf Dauer fördern würde.Des Weiteren könnte auch die Inflation, die sich derzeit langsamer als erwartet bewegt, zum Vorteil des Goldpreises gereichen. "Auch wenn es so scheint, als würde sich die Inflation verbessern, so verblieb sie doch für längere Zeit weit unter dem Ziel und wir denken nicht, dass die Fed erpicht darauf sein wird, die Realzinsen aggressiv anzuheben.", berichtet Melek. Deshalb zögerten die Vermögensverwalter, ihre Anteile an dem gelben Edelmetall zu reduzieren. Wenn nun ein langsamerer Ansatz der Fed hinzukomme, könnten in der späteren zweiten Jahreshälfte durchaus Preise von über 1.350 $ pro Unze gesehen werden.© Redaktion GoldSeiten.de