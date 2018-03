Salt Lake Potash Ltd.: Neue Präsentation

Salt Lake veröffentlichte heute eine komplett überarbeitete Präsentation, die ich sehr gut finde: Link Bereits mit Lake Wells würde das Unternehmen in den internationalen Top-Rängen rangieren, was CAPEX und OPEX im SOP-Bereich angeht. Nun, mit dem neuen Lake Way Projekt, das eine deutlich bessere Infrastruktur hat, sollten sich die Daten nochmals verbessern.Sie wissen, ich bin ein großer Fan von SOP. Nach vielen Recherchen und nach unzähligen Stunden, um mich in das Thema einzuarbeiten, ist SOP für mich der Sektor, in dem man investiert sein muss! Die SOP-Preise steigen schneller als die Preise von MOP und der Preisaufschlag hat sich zuletzt nochmals vergrößert:Die Überlegung ist simpel. Die großen Produzenten wie Kali & Salz, Nutrien (Fusion Potash Corp. und Agrium ) oder ICL haben zum Großteil die kilometertiefen MOP-Minen "an der Backe", die Milliarden von US-Dollar gekostet haben und nun ein Produkt fördern, das rund 250 USD weniger Erlös am Markt bringt, als SOP. Doch der Trend geht klar zum SOP und Salt Lake Potash , wie Danakali , sind hier die zwei Top-Unternehmen im Junior-Bereich mit exzellenten Gebieten, überschaubarer CAPEX und voraussichtlich den niedrigsten Produktionskosten auf dem Planeten!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.