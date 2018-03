Panoro Minerals Ltd. gibt Gewährung von Optionen bekannt

Vancouver, 13. März 2018 - Panoro Minerals Ltd. (TSXV: PML, Lima: PML, Frankfurt: PZM) (Panoro oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens und unter Einhaltung der Regeln und Vorschriften der TSX Venture Exchange 17 Personen - einschließlich Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitgliedern der Geschäftsleitung und Beschäftigten - insgesamt 7.300.000 Aktienoptionen gewährt hat. Die Optionen können zu einem Preis von 0,34 $ pro Aktie ausgeübt werden.Für das Board von Panoro Minerals Ltd.Luquman A. Shaheen, M.B.A., P.Eng., P.E.President & CEOLuquman A. Shaheen, President & CEOTel: 604.684.4246Fax: 604.684.4200E-Mail: info@panoro.comWeb: www.panoro.comRenmark Financial Communications Inc.Laura WelshTel.: (416) 644-2020 oder (416) 939-3989lwelsh@renmarkfinancial.comwww.renmarkfinancial.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!