8 Gründe, warum Ihr Portfolio eine Krisenabsicherung benötigt

Wir haben vor kurzem etwas erlebt, das ich als einen Wendepunkt für den Aktienmarkt sehe.Gerade als viele Marktteilnehmer ein weiteres Wachstumsjahr für die Märkte prognostizierten, fiel der Dow am Montag, dem 5. Februar, um 1.600 Punkte - der größte Punkteverlust seiner Geschichte.Dieser plötzliche Rückgang erschütterte den Optimismus der Investoren in seinen Grundfesten. Einige erinnerten sich verspätet daran, dass sich Märkte nicht immer nur nach oben bewegen und dass sogar diese "Neue Wirtschaft" nicht unzerstörbar ist.Ich habe keine Zweifel, dass die Bullen des Aktienmarktes exzellente Ausreden für diese Korrektur finden werden. Die Fundamentaldaten der Wirtschaft und der Märkte bleiben noch immer solide. Vielleicht war der 5. Februar nur Zufall und wir können weiterhin selbstbewusst in die Zukunft blicken!Ich bin anderer Meinung. Ich denke, dass das, was wir erlebt haben, nur ein Vorbeben war, bevor uns das "Hauptbeben" erwischt ... und die Geschichte ist auf meiner Seite.Der Großteil der Korrekturen und Crashs folgt anfänglichen Warnsignalen.Oftmals folgen auf Markthochs einige Rückschläge, gefolgt von neuen Hochs; bis dann die endgültige Korrektur auftritt.Der Dot-Com-Zusammenbruch von 2000 ist ein perfektes Beispiel dafür.Die anfängliche Korrektur begann am 11. März 2000, jedoch bildete der Index bis zum Oktober 2002 keinen Boden, nachdem er 78% seines Vor-Crash-Werts verloren hatte.Gleichermaßen erfolgten der 90%-Aktienkursfall und die darauffolgende Insolvenz von New Century Financial im März und April 2007 vor der Finanzkrise 2008 und dem Zusammenbruch der Lehman Brothers.