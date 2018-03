Fe Ltd.: Bohrergebnisse von Kasombo in der DR Kongo eingetroffen

- Endgültige Probenergebnisse des RC-Bohrprogramms bestätigen ausgedehnte, umfangreiche, hochgradige Kupferminieralisierung auf Kasombo 5 einschließlich Bohrloch KSB003b mit 24 m mit 3,50% Cu ab 37 m- Zusätzliche ausgedehnte Abschnitte mit flacher Kobaltmineralisierung wurden sowohl für Kasombo 5 als auch 7 berichtet. Darunter Bohrloch KSB003 mit 10 m mit 0,22% Co ab 11 m- Zusätzliche Erweiterungsbohrungen sind nun auf Kasombo 5 geplant und das Ausschreibungsverfahren für die Bohrarbeiten ist bereits im Gange- Weitere Tests hatten auch Kasombo 7 zum Ziel, um Größe und Ausmaß der identifizierten Kobaltmineralisierung zu bestimmen Fe Ltd. (Company) (ASX: FEL) gibt bekannt, dass es die Ergebnisse aller Proben des vorläufigen RC-Bohrprogramms auf dem Kupfer-Kobalt-Projekt Kasombo (Kasombo-Projekt) in der Demokratischen Republik Kongo erhalten hat.Proben von Kasombo 5 zeigten breite Abschnitte mit hochgradiger Kupfermineralisierung mit Kupfer- und Kobaltabschnitten von den Bohrungen auf Kasombo 5:- KSB001: 23 m mit 3,18% Cu ab 54 m- KSB003b: 24 m mit 3,50% Cu ab 37 m- KSB003b: 12 m mit 0,19% Co ab 36 m- KSB003: 10 m mit 0,22% Co ab 11 mKasombo 5 ist ein hochgradiges Kupferziel im äußerst aussichtsreichen Gestein der Lower Roan Group des Kupfergürtels Katanga. Ziel der Bohrungen waren die Ausdehnungen in Fallrichtung zu mineralisierten Abschnitten, die sich in einem oberflächennahen Tagebau zeigten.RC-Bohrungen auf Kasombo 7 ergaben oberflächennahe Abschnitte mit Kobaltmineralisierung ab einer Tiefe von 8 m sowie über Abschnitten von bis zu 11 m. Ziel waren Ausdehnungen in Fallrichtung und entlang des Streichens der hochgradigen Kobaltmineralisierung, die in Proben aus Brekzien, die durch Kleinbergbaubetriebe freigelegt wurden, entdeckt wurde (Probenergebnisse von bis zu 6,99% Co wurden in der ASX-Meldung vom 12. Dezember 2017 berichtet).- KSB004: 11 m mit 0,10% Co ab 8 m- KSB006: 3 m mit 0,13% Co ab 10 mZu den Ergebnissen der Explorationstätigkeiten sagte Chairman Tony Sage: Die endgültigen Ergebnisse von Kasombo 5 zeigen umfangreiche, hochgradige Kupfermineralisierung mit begleitender oberflächennaher Kobaltmineralisierung. Wir freuen uns sehr darüber und kommen mit unseren Plänen, ein Erweiterungsbohrprogramm abzuschließen, gut voran. Das Ausschreibungsverfahren für die Bohrarbeiten ist bereits im Gange. Die Ergebnisse von Kasombo 7 zeigen, dass dort noch mehr Arbeiten nötig sind, um die Kobaltmineralisierung zu verstehen. Wir sind angespornt durch die umfangreichen Arbeiten der Kleinstbergbaubetreiber, die die Kobaltminieralisierung freigelegt haben, und jetzt wird es weitere Schlitzproben und Grabenziehungen geben, durch die wir ein besseres Verständnis der Mineralisierung bekommen werden.Das Kasombo-Projekt umfasst drei mineralisierte Gebiete von einer Größe von rund 600 Hektar - Kasombo 5, 6 und 7 - innerhalb der beiden gewährten Abbaukonzessionen PE481 und PE4886 im Kupfergürtel Katanga, die La Generale Des Carrieres Et Des Mines S.A. (Gecamines) gehören. Im März 2017 hat Paragon Mining SARL (Paragon) einen Vertrag mit Gecamines über die Explorations- und Forschungsarbeiten auf dem Kasombo-Projekt abgeschlossen. Im November 2017 hat FEL von Cape Lambert Resources Ltd. (Cape Lambert) die Rechte für die Exploration und den Abbau des Kasombo-Projekts erhalten. Cape Lambert wiederum hat seine Rechte am Kasombo-Projekt im Rahmen eines 50/50-Joint-Ventures mit Paragon in Form der neugegründeten Soludo Lambert Mining SAS (alle Einzelheiten über die Übertragung finden Sie in der Einberufung der Hauptversammlung in der ASX-Meldung vom 4. Oktober 2017) erhalten.Mit freundlichen Grüßen Fe Ltd. Tony SageNon-Executive ChairmanDie Informationen in diesem Bericht wurden von Jess Oram, Executive Director von Cauldron Energy (einer Tochtergesellschaft von Fe Ltd.), einem Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists, erfasst und erstellt. Herr Oram verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012) definiert werden zu können. Herr Oram erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.Fe Ltd. ist ein Mineralressourcen-Explorations- und -Erschließungsunternehmen mit Sitz in Australien.http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42740/0340-Kasombo_FurtherDrillingResults_140318_v6_de-DEUPRcom.001.jpegAbbildung 1: Lage des Kasombo-Projekts und nahegelegene Verarbeitungsanlage Kipushihttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42740/0340-Kasombo_FurtherDrillingResults_140318_v6_de-DEUPRcom.002.jpegAbbildung 2: Lage von Kasombohttp://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42740/0340-Kasombo_FurtherDrillingResults_140318_v6_de-DEUPRcom.003.jpegAbbildung 3: Draufsicht der Bohrarbeiten auf Kasombo 5http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42740/0340-Kasombo_FurtherDrillingResults_140318_v6_de-DEUPRcom.004.pngAbbildung 4: Querschnitt KSB003bUm die gesamte Pressemitteilung aufzurufen, einschließlich der Tabellen und des JORC Code in englischer Sprache, rufen Sie bitte diesen Link auf: https://www.asx.com.au/asxpdf/20180314/pdf/43sdw8z4tjdr1f.pdf 