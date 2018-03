David Morgan: "Deep State könnte Schluss mit den Märkten machen"

Greg Hunter von der Webseite USAWatchdog.com sprach kürzlich mit dem Edelmetallexperten David Morgen über die Gold- und Silberpreise und die allgemeinen Entwicklungen an den Märkten.Der Experte meint, dass der seitwärts gerichtete Preis des Silbers ein gutes Beispiel sei, wie ein Boden auf dem Edelmetallmarkt aussehe. Der Markt habe sich seit langer Zeit nicht mehr nennenswert bewegt, so Morgan. Der Silberpreis bildete im Dezember 2015 einen Boden und danach gab es gewisse Schwankungen, jedoch waren die Tiefs insgesamt höhere Tiefs, was wiederum einen Aufwärtstrend andeuten würde. Die Gold- und Silberpreise hätten nach dem Boden im Jahr 2015 einen Aufwärtstrend begonnen, doch dieser sei mühselig und voller kleinerer Rückschläge gewesen. Während des Gesprächs meint Morgan: "Ich drücke mich mal so aus: Silber wird dir entweder Angst einjagen, oder dich zermürben. Derzeit befinden wir uns in einer 'Zermürbungs'-Phase."Morgan geht im Interview auch auf den sogenannten "Deep State" ein und erklärt, dass sollte dieser noch weiter in Bedrängnis geraten, die Märkte vor dem Aus stehen könnten. Es könnte dazu führen, dass die Aktienmärkte einstürzen: "Wenn man ein Schachspiel verliert, steht man auf, wirft das Brett um und beobachtet wie die Figuren in alle Richtungen fliegen. Das ist eine Metapher für einen Krieg. Das ist eine Metapher für den Zusammenbruch des Aktienmarktes. Das ist eine Metapher für einen Zusammenbruch des Anleihenmarktes und eine Metapher, dass es von selbst geschehen wird." Seiner Meinung nach könnte es zu beängstigenden Szenarien kommen.Letztendlich betont Morgan, dass man physisches Gold und Silber im Portfolio besitzen müsse, um wirklich diversifiziert und geschützt zu sein.© Redaktion GoldSeiten.de