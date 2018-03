Endeavour Silver - Das Band wird enger

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Die Seitwärtsphase beim kanadischen Minenunternehmen Endeavour Silver Corp. ist weiterhin intakt. Dennoch wird das Kursband enger und so lassen sich naheliegende Triggermarken sehr gut definieren. Ein Anstieg über 2,68 USD dürfte dabei die Widerstandszone von 2,90 USD in den Fokus rücken, um nachfolgend einen Aufwärtslauf in Richtung von 3,40 USD zu begünstigen.Notierungen unterhalb der runden 2,00-USD-Marke wären hingegen als kritisch einzustufen. Denn im weiteren Verlauf müssten dann nochmals mindestens 0,50 USD je Aktie an Rückschlagspotenzial einkalkuliert werden.Zwischen 2,00 und 2,68 USD ist der Anteilsschein unter charttechnischen Gesichtspunkten schlichtweg als neutral einzustufen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.