Cameo Resources Corp sichert sich Bohrgerät für Kobaltprojekt

Vancouver, 15. März 2018 - Cameo Resources Corp. (TSX Venture: CRU) (OTC: CRUUF) (FWB: SY7D) (das Unternehmen oder Cameo Resources) freut sich, bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen ein lokales Bohrgerät gesichert hat, das umgehend nach Bewilligung der beantragten Explorationsgenehmigung zum Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake verbracht wird. Cameo prüft derzeit verschiedene logistische Möglichkeiten für den Transport des Bohrgeräts zum Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake.Das Unternehmen plant, mit dem Bohrgerät Zwillingsbohrungen bei den historischen Bohrlöchern niederzubringen, um so zum ersten Mal eine genaue Abgrenzung der bekannten Kobaltmineralisierung in Zusammenhang mit der Lagerstätte Gochager Lake zu ermöglichen. Nach Fertigstellung der Bohrlöcher werden umfassende geophysikalische elektromagnetische Bohrlochmessungen absolviert.Der beratende Geologe Ian Fraser sagt dazu: Die Nähe des Bohrgeräts zum Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake wird ein beschleunigtes Bohrprogramm ermöglichen. Nach der Mobilisierung wird das Bohrgerät umgehend mit der Niederbringung von Zwillingsbohrungen bei den historischen Bohrlöchern beginnen, um die bekannte Kobaltmineralisierung abzugrenzen. Dieses Bohrprogramm wird für die weitere Identifizierung des Vorkommens von Kobalt in der Lagerstätte Gochager Lake von entscheidender Bedeutung sein.Das Projekt, das aus vier Konzessionen mit einer Fläche von 3.759 Hektar besteht, liegt im Norden von Saskatchewan, ungefähr 75 km nördlich der Stadt La Ronge. Bei der historischen Exploration wurden semi-massive und massive Ni-Cu-Vorkommen mit signifikant hohen Kobaltgehalten identifiziert; Kobalt ist eine wichtige Komponente bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien der neuesten Generation.Für das Kupfer-Kobalt-Nickelprojekt Gochager Lake wurden von der Regierung von Saskatchewan Gehalte von bis zu 3,92 % Nickel, 0,70 % Kupfer und 2,86 % Kobalt gemeldet (siehe Mineral Deposit Index [SMDI #0880]). Die historischen Ressourcenschätzungen, die nicht den Anforderungen des National Instrument 43-101 entsprechen, wurden in den Jahren 1968 und 1990 angefertigt. Die historische Ressource der Lagerstätte Gochager Lake wurde 1968 auf 4,3 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,30 % Ni und 0,08 % Cu geschätzt. Im Jahr 1990 meldete J. S. Steel, dass Vertikal- und Längsschnitte anhand der vorliegenden Daten erstellt wurden und dass eine historische Ressource mit relativ klar definierten Grenzen festgestellt wurde, die 1.770.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,735 % Nickeläquivalent enthält.Ian Fraser, BSc., P. Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne des National Instrument 43-101. Er hat die in dieser Pressemitteilung vorgestellten technischen Informationen geprüft und übernimmt hierfür die Verantwortung.Akash PatelAkash Patel, PresidentAkash Patel, President604-446-6440E-Mail: akashp006@gmail.comwww.cameoresources.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!