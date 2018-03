Weitere starke News von Piedmont Lithium Ltd.

Heute weitere starke News von Piedmont Lithium!Der Lithium-Explorer gab heute die ersten Ergebnisse des neuen Bohrprogramms bekannt ( Link ).Mittlerweile ist Piedmont Lithium Ltd. mit 6 (!) Bohrgeräten auf dem Projekt aktiv. Ich kenne keinen Lithium-Explorer der so stark aufs Gaspedal tritt!Erneut starke Resultate mit Lithium-Gehalten von deutlich über einem Prozent hin bis zu 1,87%:Über 30 Bohrungen sind bereits im Labor zur Auswertung und werden im April erwartet. 9.000 Meter von insgesamt 20.000 Meter sind nun abgeschlossen. Die erste Ressourcenschätzung ist für Ende Juni geplant, daraufhin soll die erste Scoping-Studie im 3. Quartal folgen!Warum gibt Piedmont so viel Gas?Das Management von Piedmont ist Weltklasse und treibt das Projekt so schnell voran, wie nur möglich. Sechs Bohrgeräte sind aktiv, was eine Hausnummer ist. Dies würde man kaum tun, wenn man sich nicht sicher wäre, hier die nächste US-Lithium-Mine zu bauen!Trump setzt auf Produktion im eigenen Land und hat zuletzt Lithium als kritischen Rohstoff für die US-Wirtschaft eingestuft. Piedmont sitzt mit seinem Projektpaket inmitten einer Industrieregion der USA. BMW und General Motors sind in der Nähe und Vertreter von General Motors waren schon auf dem Projekt!Unter dem Vorsitz von Ian Middlemas (u.a. Prairie Mining ) wird sich Piedmont zu dem führenden Lithium-Wert in den USA entwickeln. Das operative Management sitzt in den USA und wurde zuletzt massiv verstärkt.Man kann als Anleger jetzt günstig kaufen oder man wartet, bis der erste strategische Partner eingestiegen ist oder der erste Abnahmevertrag unterschrieben ist und zahlt dann eben mehr!Das Management genießt mein vollstes Vertrauen und die Lage des Projektes ist das A und O. Wichtige Abnehmer sind in der Nähe, der Genehmigungsprozess ist schneller, als in vielen anderen Lithium-Regionen und die Aufbereitungsanlagen von FMC und ALBEMARLE sind nur wenige Kilometer entfernt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.