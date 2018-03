TDS sieht Palladium bald wieder bei 1.100 $/oz

TD Securities geht davon aus, dass sich Palladium von seinem jüngsten Rücksetzer dauerhaft erholen und wieder die Marke von 1.100 $ in Angriff nehmen wird. Dies berichtet Kitco News . Der Preis des Edelmetalls war zuletzt von 1.132 $ je Unze Mitte Januar auf um die 960 $ Anfang Februar und Anfang März gefallen, konnte inzwischen aber wieder auf den Bereich um 1.000 $ ansteigen.Die Analysten von TDS führen den scharfen Rücksetzer auf Gewinnmitnahmen zurück. Sie glauben nicht, dass sich eine Preisschwäche angesichts des angespannten Marktes und der deutlich gesünderen Positionierung der Spekulanten für längere Zeit halten wird. "Da die Allokation der Vermögensverwalter verglichen mit den vorangegangenen drei Jahren nahe am neutralen Bereich liegt und die ETF-Bestände weiterhin niedrig bleiben, könnte der Palladiumpreis im weiteren Jahresverlauf wieder auf 1.100 USD pro Unze steigen," so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de