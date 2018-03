Wyoming beendet Besteuerung von Gold und Silber

Diese Woche verabschiedete man den Wyoming Legal Tender Act, der konstitutionelles, gesundes Geld zurück nach Wyoming bringen soll. Hiermit wird jegliche Form von Versteuerung auf Münzen und Barren aus Gold und Silber abgeschafft; damit wird ihr Status als Geld in Wyoming wiederhergestellt.Die spürbarste Auswirkung des neuen Gesetzes, das offiziell zum 1. Juli in Kraft tritt, ist die Abschaffung aller Umsatzsteuern beim Kauf von Gold oder Silber. Im Gesetz selbst heißt es: "der Kauf, Verkauf oder Tausch von jedweder Art oder Form von Münze oder als gesetzliches Zahlungsmittel ausgewiesene Münze dürfen keinen Anlass zu etwaiger Steuerverbindlichkeit geben." Das bedeutet, dass weder Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, Umsatzsteuer oder andere Steuern Wyomings gegen die monetären Metalle erhoben werden können.Jp Cortez von der Sound Money Defense League meinte, dass eine Versteuerung von Edelmetallen nur größtenteils die schädigen würde, die durch die Währungsentwertung am schlimmsten getroffen werden; das seien Arbeitnehmer, Sparer und diejenigen, die ein festes Einkommen besäßen. Weiterhin schädige es auch lokale Geschäftseigner, die ihr Geschäft an Edelmetallhändler außerhalb des Staates verlieren würden.Letztlich, so fügt Stefan Gleason, Präsident von Money Metals Exchange , hinzu, seien die Banknoten der Federal Reserve "Falschgeld", da ein Gegenparteirisiko bestehe. Gold und Silber als Geldmittel wiederherzustellen, werde viele Probleme beheben, denen man aufgrund Inflation und Schulden gegenüberstehe.© Redaktion GoldSeiten.de