Goldproduktion Südafrikas im Januar gesunken

In Südafrika hat die Produktionsleistung der Bergbaubranche im Januar dieses Jahres zugenommen.Wie das Statistikamt Statistics South Africa heute mitteilte, hat sich der Minenausstoß im Januar im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,4% erhöht. Gegenüber Dezember 2017 wurde gemäß den Daten ein Plus von 1,0% verzeichnet (saisonal bereinigt).Die stärkste Erhöhung der Fördermenge wurden bei Eisenerz gemeldet. Hier stieg die Produktion um 25,1% an. Auch die Gewinnung von Chromerz und Diamanten konnte gesteigert werden: Die Produktionszahlen für Januar 2018 liegen 12,0% und 22,7% über den Werten des Vorjahres.Stark rückläufig waren dagegen der Ausstoß der Platingruppenmetall- und der Goldminen, die jeweils 13,6% und 7,7% geringer ausfielen. Das deutlichste Minus ergab sich allerdings im Kupferbergbau: Hier sank die Fördermenge um 31,1%. Ein Rückgang wurde auch bei der Produktion von Nickel (-12,9%) und anderen metallischen Mineralien (-7,1%) gemeldet.© Redaktion GoldSeiten.de