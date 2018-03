Flugzeug verliert 368-Millionen-Dollar-schwere Ladung

Ein Flugzeug beladen mit zehn Tonnen Gold, Platin und Diamanten wollte gerade vom Jakutsk-Flughafen in Russland abheben, als es Teile seiner Ladung verlor. Auch im folgenden Steigflug verlor der Flieger noch mehr seiner Ladung, so schreibt The Siberian Times. Besagte Ladung ist Eigentum der Chukota Mining and Geological Company; 75% des Privatunternehmens gehört Kinross Gold Das AN-12-Frachtflugzeug von Nimbus Airlines war auf dem Weg nach Krasnojarsk und weiter zur Kupol-Mine. Offensichtlich jedoch hatte es Startprobleme gegeben, und so verlor der Flieger unter anderem einige Goldbarren, die man später 26 Kilometer vom Flughafen entfernt am Boden vorfand. Sobald bemerkt wurde, was geschehen war, landete der Pilot am nahen Flughafen Magan, der ungefähr 26 Kilometer nordwestlich von Jakutsk liegt.Die örtliche Polizei sperrte die Startbahn ab und ermittelt aktuell. Die technischen Ingenieure, die das Flugzeug startbereit machten, wurden in Gewahrsam genommen. Insgesamt wird der Wert der Ladung auf etwa 21 Milliarden Rubel, also etwa 368 Millionen Dollar geschätzt.© Redaktion GoldSeiten.de