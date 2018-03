De Grey Mining: Start des RC-Bohrprogramms auf De Greys 1,2 Mio. Unzen-Goldprojekt Pilbara

16. März 2018 - De Grey Mining Ltd. (ASX: DEG, "De Grey" oder "das Unternehmen") berichtet, dass nach einer gewissen Verspätung aufgrund der jüngsten verbreiteten Regenfälle die RC-Bohrungen auf der Lagerstätte Mt Berghaus jetzt begonnen haben. Mt Berghaus liegt innerhalb des Goldprojekts Pilbara (1,2 Mio. Unzen) in der Nähe von Port Hedland im australischen Bundesstaat Western Australia.Das Bohrprogramm auf Mt Berghaus zielt darauf, die Ressourcen, die sich in den im Rahmen der Scoping-Studie (August 2017) betrachteten geplanten Tagebaugruben befinden, in engeren Abständen abzubohren und folglich in die Kategorie angezeigt (JORC 2012) aufzuwerten. Damit soll als Teil der Vormachbarkeitsstudie auf dem Goldprojekt Pilbara (PGP-PFS) eine spätere Umwandlung zu Vorräten ermöglicht werden. Der Abschluss der Anfangsphase der Bohrungen auf Mt Berghaus wird Anfang April erwartet.Nach den Bohrungen auf Mt Berghaus werden ähnliche Infill-Bohrungen zur Ressourcenaufwertung auf den Lagerstätten Amanda, Hester, Mallina und Toweranna durchgeführt.Auf die jüngsten ermutigenden RC-Bohrergebnisse auf Toweranna (siehe Pressemitteilung vom 2. Februar 2018) werden zusätzliche RC- und Kernbohrungen folgen, um die hochgradigen Abschnitte in der Western Zone und der Southern Zone besser abzugrenzen. Diese Bohrungen zielen darauf, die Vererzung auszudehnen und aufzufüllen sowie laut Erwartungen einen signifikanten Ressourcenzuwachs in der Goldlagerstätte Toweranna zu liefern (aktuelle geschlussfolgerte Ressource von 0,43 Mio. Tonnen mit 2,9 g/t Au für 40.700 Unzen, siehe Pressemitteilung vom 28. September 2017).Nach Abschluss dieser Bohrphase werden in Vorbereitung der Tagebaugrubenoptimierung für eine Bewertung im Rahmen der PGP-PFS alle damit in Zusammenhang stehenden Ressourcenmodelle aktualisiert.Simon Lill (Executive Chairman) oder Andy Beckwith (technischer Direktor u. Betriebsleiter)Tel. +61 8 9381 4108admin@degreymining.com.auIm deutschsprachigen RaumAXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.