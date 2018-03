US-Anleihen per Ende Januar: China hat verkauft

Quelle: U.S. Department of the Treasury

Wie aus den vom US-Finanzministerium gestern veröffentlichten Zahlen hervorgeht, hat China im diesjährigen Januar US-Staatsanleihen verkauft, nachdem das Land seine Bestände noch im Dezember 2017 leicht aufgebaut hatte.Den Angaben zufolge verringerte das Reich der Mitte seine Bestände um 16,7 Milliarden US-Dollar auf aktuell 1.168,2 Milliarden US-Dollar. Damit verbleibt das Land aber dennoch weiterhin der größte Auslandsgläubiger der USA. An zweiter Stelle steht Japan mit US-Staatsanleihen im Umfang von 1.065,8 Milliarden US-Dollar, hierbei ergab sich eine Zunahme von 4,3 Milliarden US-Dollar.Außerdem erhöhte Brasilien seinen Besitz im vergangenen Januar um 8,9 Milliarden US-Dollar auf eine Höhe von 265,7 Milliarden US-Dollar.Die Auslandsverschuldung der USA über Anleihen belief sich per Ende Januar auf insgesamt 6.260,4 Milliarden US-Dollar.© Redaktion GoldSeiten.de