Die Freak-Show der Edelmetalle!

Wie meine Kollegen gestern bereits geschrieben haben, geben die Metalle aktuell eine "Freak-Show" ab.Wir schrieben dazu: "Wir haben hier alles gesagt, was es zu sagen gibt. Was Gold und GLD uns hier präsentieren, grenzt an eine Frechheit. Ein Bild, das wir aus dem Vorjahr nur allzu gut kennen. Entsprechend sollten die meisten auch bereits ausreichend abgehärtet sein, dies zu ertragen. Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, Gold muss über das letzte Hoch bei 1370 ausbrechen. Der GLD über sein Hoch bei 129.50. Solange dies nicht der Fall ist, kann es nochmal zu einem Umweg durch die Zielbereiche kommen. Was aber an der bullischen Erwartung nichts ändert."Dazu sei gesagt, dass viele Anleger ob der fehlenden Volatilität wieder zittrige Knie bekommen. Wenn es daran liegen sollte, dass Optionenscheine mit zeitlichem Ablauf gehandelt werden, hätte ich keinerlei Verständnis dafür.Jeder Anleger auf diesem Planet spekuliert gegen den Preis. Dieser Preis steigt entweder oder er fällt. Wir haben entweder richtig spekuliert oder falsch. Als Resultat verdienen wird Geld oder wir verlieren es. Einige Anleger meinen jedoch, das sei noch nicht schwierig genug. Sie wollen nicht nur gegen den Preis, sondern auch gegen die Zeit wetten. Das heißt, die Richtung kann stimmen, aber die Zeit war zu kurz, bis dieser Preis erreicht wurde. Kurz gesagt, es ist das schlechteste Handelsinstrument, das man überhaupt nur nutzen kann.Ich vergleiche das mit einem Spieler, der ins Casino kommt und den Saalchef fragt: "Bitte setzen Sie mich an einen Tisch, an dem ich die geringsten Chancen auf Gewinn habe, genau da möchte ich spielen!"Wir haben dazu ein kurzes Webinar aufgenommen, in dem wir erläutern, wie wir aktuell Positionen am Silbermarkt berechnen und hinterlegen.Auch wenn es aktuell wieder nervenzehrend erscheint und die erwarteten Bewegungen am Markt nicht in der erhofften Geschwindigkeit eintreffen, wie das von vielen angenommen wurde, sind wir nach wie vor positiv gestimmt auf die Entwicklung der Metalle.Sobald die wichtigen Marken im Gold, Silber und GLD überschritten wurden, werden die Spotlights wieder voll auf die Edelmetalle gerichtet sein, und die Masse der Anleger wird wie fast immer erst in den Markt springen wenn die Bewegung in vollem Gange ist.Ich habe das schon so oft gesagt und jeder Leser, der sich daran hielt, wird es heute nicht bereuen, Positionen müssen vor den Ausbrüchen hinterlegt sein, vor der Masse und VOR den starken Anstiegen. Das bedeutet, Instrumente ohne zeitliche Begrenzung nutzen und in den Marktphasen investiert sein, in denen der Kurs eingefroren und lethargisch zu sein scheint.Wenn Sie erst reingehen, wenn die Bild-Zeitung bereits der vierten Artikel zum Anstieg der Edelmetalle veröffentlicht hat, können Sie genauso in Bitcoin investieren, als alle, wirklich alle darüber sprachen und der Preis bei 20,000€ notierte. Damals haben wir den Preis auf 8000 € fallen sehen, und keiner, aber wirklich keiner, wollte darauf hören, weil viele erst kurz davor in den Markt eingestiegen ist."Antizyklisch" heißt das Zauberwort. Jetzt ist die Stimmung gerade wieder sehr schlecht und alle mosern herum. Der Preis scheint an Lähmung zu leiden und viele wenden sich desinteressiert ab.Für mich heißt das, wir stehen wieder kurz vor der Trendwende, die ein großer Teil der Spekulanten verpassen wird und erst später auf den Zug aufspringt, wenn die nächste Abwärtswelle ansteht. Das Sentiment, also die Marktstimmung ist negativ ausgeprägt und misstraut der Situation.Wir sehen dies als Positives Zeichen für eine mittelfristige Kurswende. Natürlich können die Kurse nochmals tiefer in den Zielbereich (blaue Boxen im Chart) eintauchen, dies kann jedoch zum weiteren Positionsaufbau genutzt werden.© Philip Hopf