SPDR Gold Trust vergangene Woche mit Zuflüssen

Nachdem der SPDR Gold Trust in der Vorwoche nur eine minimale Veränderung gezeigt hatte, sind die Bestände Ende vergangener Woche auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gestiegen. Im Vergleich zur Vorwoche ergab sich ein Plus von 6,49 Tonnen des gelben Metalls, wobei der deutlichste Anstieg am Donnerstag verzeichnet wurde.Der weltweit größte Gold-ETF verfügt laut den Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com damit aktuell über Bestände von 840,22 Tonnen Gold.Entwicklung der SPDR-Bestände in den vergangenen Tagen:• 1.-6. März: 833,98 t• 7.-14. März: 833,73 t• 15. März: 838,15 t• 16. März: 840,22 t© Redaktion GoldSeiten.de