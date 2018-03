Hecla Mining kauft Klondex Mines!

Wie die beiden Unternehmen heute gemeinschaftlich bekanntgaben, wird Hecla Mining Company den Goldproduzenten Klondex Mines Limited durch den Kauf sämtlicher ausstehender Aktien übernehmen. Hecla möchte auf diese Weise die drei hochgradigen Goldminen Fire Creek, Midas und Hollister in Nevada erwerben. Die kanadischen Assets von Klondex sollen zugunsten der bestehenden Aktionäre ausgegliedert werden.Im Rahmen der Transaktion erwirbt Hecla Klondex und zahlt dafür 462 Mio. USD in Form von Cash, Hecla-Aktien und dem neuen Unternehmen Klondex Canada.Pro Klondex-Aktie erhalten die Aktionäre wahlweise 2,47 USD in bar oder 0,6272 einer Hecla-Aktie. Hinzu kommt eine Beteiligung an Klondex Canada.Der Abschluss der Transaktion wird im zweiten Quartal des laufenden Jahres erwartet.© Redaktion MinenPortal.de