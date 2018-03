Sovereign Metals Ltd.: Neuer Grafit-Fund, starke Expansion und massives Upside: 35 Mio. vs. 1,1 Milliarden!

Sovereign Metals gab heute einen neuen Grafit-Fund auf den vor kurzen erworbenen Gebieten nahe des MALINGUNDE-Projektes bekannt ( Link ).Auf der Neuentdeckung Msinja wurde ein neues Saprolith-Vorkommen entdeckt, welches sich über eine Länge von einem Kilometer ausdehnt! Die Gehalte zeigen dicke Schichten von 10 - 18 Metern mit 9,10% bis 16,70% Grafit-Gehalt! Innerhalb dieser Abschnitte jeweils 5 Meter-Abschnitte mit Gehalten von 12% bis 21,30%:Das neue Gebiet liegt nur 1,5 Kilometer von Malingunde entfernt und ist somit doppelt wertvoll! Das Material kann somit einfach in die geplante Aufbereitungsanlage geschafft werden und das Minenleben nochmals verlängern!Von 210 abgeschlossenen Bohrungen wurden nun insgesamt 138 ausgewertet und veröffentlicht. Die restlichen 72 Bohrungen sollten in den kommenden Wochen kommen!Dieser neue Fund wird in eine neue Ressourcen-Kalkulation für das Gesamtprojekt einfließen. Sovereign Metals plant die neue Ressourcen-Berechnung noch im 2. Quartal 2018 zu veröffentlichen!Auf der folgenden Karte sehen wir das Malingunde Projekt und südöstlich den neuen Fund auf Msinja. Weiter südöstlich wurden noch zwei Ziele (Thete und Chiziro) angebohrt (Auswertungen stehen an).Zusätzlich hat sich Sovereign im Norden weitere knapp 1.900 Quadratkilometer an Projekten gesichert! Sie sollen ebenfalls sehr gute Voraussetzungen besitzen, um weiteres Grafit im Saprolith zu enthalten.Insgesamt kommt Sovereign nun auf fast 4.000 Quadratkilometer unter den eigenen Fittichen!Nicht zu vergessen das Duwi Hard-Rock-Projekt. Eine große Grafit-Ressource in hartem Gestein, die in einem starken Grafit-Preis-Umfeld ebenfalls abgebaut werden könnte.Sehr starke Neuigkeiten von Sovereign. Der nächste Fund und das nur 1,5 Kilometer vom eigentlichen Projekt entfernt. Die Aktie ist und bleibt für mich ein klarer Kauf!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.