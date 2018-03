Video: Kurzfristiger Ausblick für Gold & Goldaktien

"Gold endete die vergangene Woche bei 1.312 USD, läuft aber das Risiko, auf den Bereich 1.290-1.300 USD zu fallen. Bei 1.265 USD befindet sich eine starke Unterstützung." Dies schreibt der Charttechniker Jordan Roy-Byrne von thedailygold.com in der Beschreibung zu seinem gestrigen Video-Update.Die Goldaktien haben dem Experten zufolge aber bereits auf die jüngsten Schwäche des Goldpreises reagiert und könnten in den nächsten ein bis zwei Wochen in eine extrem überverkaufte Situation geraten.© Redaktion GoldSeiten.de