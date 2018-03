Todd Horwitz über die Fed, Gold und Silber

Todd 'Bubba' Horwitz, Chefmarktstratege bei BubbaTrading.com, sprach gestern mit Daniela Cambone von Kitco News über die anstehende Sitzung der US-Notenbank und seine Einschätzung zu Gold und Silber.Dem Experten zufolge wird es in diesem Jahr drei Leitzinserhöhungen durch die Federal Reserve geben. Die Zentralbank versuche, den US-Dollar von einem weiteren Anstieg abzuhalten: "Ich denke, dass die Fed die Kontrolle über den Anleihemarkt verloren hat, also steigen die Zinssätze und die letzte Hoffnung [der Fed] besteht darin, zu versuchen, den Dollar zu manipulieren, und so versuchen sie den Dollar zu unterdrücken." Laut Horwitz habe ein höherer Dollar die gleiche Wirkung auf die Wirtschaft wie eine straffende Geldpolitik.Horwitz erklärt außerdem, dass er Gold gegenüber bullisch eingestellt sei, es aber zu einem Rücksetzer kommen könnte: "Ich mag Gold und ich bin ein Käufer, aber man muss bereit sein, sich jetzt zunächst zurückzulehnen und das Gold zu halten, nur für den Fall, denn es besteht die Möglichkeit, dass wir unter 1.300 USD fallen, es könnte das Niveau von 1.240 USD testen."Das bevorzugte Edelmetall sei nach wie vor Silber.© Redaktion GoldSeiten.de