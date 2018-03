Rye Patch Gold Corp. und Alio Gold Inc. schließen sich zusammen

Wie Rye Patch Gold und Alio Gold Inc. heute melden, beabsichtigen beide Unternehmen eine Fusion. Alio Gold soll im Rahmen der Transaktion alle Aktien von Rye Patch erwerben. Laut Vertrag sollen je Rye Patch Aktie 0,48 Alio Gold Aktien ausgegeben werden. Dies stellt einen Wert je Rye Patch Aktie von 1,57 C$ dar, also ein Aufgeld von 35% gegenüber dem volumengewichteten 20-Tage-Durchschnitt der Rye Patch Aktie per 16. März 2018.Die Transaktion wird für beide Unternehmen als wertschaffen gesehen, da:• die Vermögenswerte diversifiziert werden, darunter 2 Minen in Mexiko und den USA;• das Wachstumsprofil verbessert wird;• der erhöhte Cashflow Entwicklungsprojekte beschleunigt;• das Kapitalmarktprofil verbessert wird;• die Bilanz des kombinierten Unternehmens noch solider wird.Der Vorstand von Rye Patch hat sich für die Annahme des Angebots ausgesprochen. Die Unterlagen für die Transaktion sollen den Aktionären beider Unternehmen um den 17. April zugeschickt werden und die Sonder-Hauptversammlungen beider Unternehmen, auf den die Mehrheit zustimmen muss, werden ca. am 25. Mai 2018 stattfinden.© Redaktion MinenPortal.de