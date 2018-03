CME Group senkt Gold-Margins

Die CME Group meldete gestern eine Reduzierung der Margin-Anforderungen auf Gold-Kontrakte. Die "Maintenance Margin" der COMEX 100 Gold Futures (GC) hatte zuletzt bei 3.500 USD gelegen und wird nun um 400 USD auf 3.100 USD gesenkt. Die "Initial Margin" verringert sich entsprechend von 3.850 USD auf 3.410 USD.Die Änderung treten nach Handelsschluss am heutigen Dienstag in Kraft.Nähere Informationen finden Sie in der Meldung der CME Group vom 19. März 2018.© Redaktion GoldSeiten.de