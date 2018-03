Hecla Mining gestern mit -13,51% - was ist da los?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Während des gestrigen Handelstages brachen die Notierungen des nordamerikanischen Minenunternehmen Hecla Mining Company via Schlusskurs um 13,51% ein. Der Hintergrund verbirgt sich in dem Kauf von Klondex Mines - mehr hier Charttechnisch führte dieser Zusammenbruch auf das Nachfragelevel rund um 3,45 USD zurück. Überdies befindet sich die Unterstützung bei 3,25 USD unmittelbar voraus, sodass die gegenwärtige Schwäche auch als Chance angesehen werden kann. Wichtig dafür ist allerdings eine Verteidigung des Niveaus rund um 3,25 USD sowie eine rasche Erholung über 3,45 USD hinaus. Gelingt dies, könnte sich eine rasche Erholung bis in den Bereich von 4,00 bis 4,20 USD eröffnen.Andernfalls wäre unterhalb von 3,20 USD mit einer weitere Kursschwäche bis mindestens 2,60 USD und ggf. tiefer bis zur Marke von 2,00 USD zu rechnen. Die übergeordnete Korrektur würde somit weiter anhalten.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.