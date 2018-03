Frank Holmes sieht Goldpreis zum Jahresende bei 1.500 USD

Gold schwächelt üblicherweise vor den Versammlungen des Offenmarktausschusses, erholt sich im Anschluss an sie aber wieder, dies erklärte Frank Holmes gestern im Interview mit Daniela Cambone von Kitco News.Der CEO von U.S. Global Investors sprach außerdem über seine Einschätzung zum US-Dollar. Er bezieht sich auf die bearische Aussage des unabhängigen Forschungsunternehmens Bank Credit Analyst und schließt sich dieser an. Seiner Meinung nach spielen Pro-Dollar- und Anti-Gold-Äußerungen von Trumps neuem Wirtschaftsberater Lawrence Kudlow keine Rolle. Kudlow sprach sich gegen Goldbesitz und für Strafzölle gegen China aus und erklärte, dass der US-Dollar steigen werde. Holmes rechnet durch die Zölle dagegen eher mit einer Schwächung des US-Dollar, was wiederum positiv für Gold sei.Der Marktexperte betont im Interview erneut die Wichtigkeit, im Portfolio einen Goldanteil von 10% zu halten. Außerdem bekräftigte er seine Preisprognose, wonach Gold zum Jahresende bei 1.500 USD liegen sollte.© Redaktion GoldSeiten.de