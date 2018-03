Gold: Vorsicht, ein Trend geht um!

Gold war in den vergangenen Wochen in einer Korrektur bestehend aus zwei gleichlangen Abwärtsbewegungen von einem Hoch bei 1.366 USD bis an die Unterstützung bei 1.301 USD zurückgesetzt. Nach einer zähen Seitwärtsphase bildete der Goldpreis zuletzt knapp über der Haltemarke einen Boden aus. Dieser wurde mit dem steilen Anstieg im gestrigen Handel erfolgreich nach oben verlassen und zugleich eine kurzfristige Abwärtstrendlinie überschritten. Kurz vor der Widerstandsmarke bei 1.341 USD ging der Wert in eine leichte Korrektur über.Der gestrige Anstieg hat den Goldpreis dynamisch aus der Korrekturphase herausgeführt. Oberhalb von 1.310 und 1.325 USD haben jetzt die Käufer das Sagen und sollten zunächst die Hürde bei 1.341 USD angreifen. Ein Ausbruch über die Marke hätte weitere Zugewinne bis 1.355 USD zur Folge. An diesem starken Widerstand könnte eine leichte Korrektur folgen, ehe der Kurs des Edelmetalls auch über diese Hürde und bis 1.385 USD klettern dürfte.Darüber stünde eine Ausweitung der Trendbewegung bis 1.415 und 1.431 USD auf der Agenda.Derzeit würde erst ein weiterer Rückfall unter die Zwischenunterstützung bei 1.310 USD gegen die Bullen sprechen. Damit wäre der junge Aufwärtstrend neutralisiert und ein Einbruch bis 1.301 USD zu erwarten, ehe dort ein weiterer Anstieg einsetzen könnte. Darunter droht jedoch die Fortsetzung der Korrektur und ein entsprechender Einbruch bis 1.285 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG