VanEck-Portfoliomanager prognostiziert Abschwächung der Wirtschaft und Anstieg der Goldpreise

Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck, war jüngst zu Gast bei Kitco News. Im Gespräch mit Daniela Cambone erklärte er, dass er mit einer Abschwächung der Wirtschaft und damit mit einem steigenden Interesse an Safe-Haven-Assets wie Gold rechne: "Es gibt viele Anzeichen in der Wirtschaft, dass wir uns am Ende des Zyklus befinden. Also glaube ich, dass es in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu einer Verlangsamung der Wirtschaft, wahrscheinlich einem Einbruch des Aktienmarktes und zu mehr Risiko im Finanzsystem kommen wird, was Gold steigen lassen wird."Foster erklärte außerdem, dass die Volatilität der Aktienkurse im Februar von den Investoren als längst überfällige Korrektur angesehen wurde, aus ebendiesem Grund hätten die Safe-Haven-Assets keine Reaktion gezeigt. "Für mich war das nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die noch kommen werden," so der Anlageexperte.© Redaktion GoldSeiten.de