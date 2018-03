FED erhöht wie erwartet: Gold steigt

Die FED hat gestern wie erwartet den Leitzins um 0,25% angehoben. Die neue Spanne liegt nun bei 1,50% - 1,75%. Somit ist die erste Zinsanhebung für 2018 erfolgt.Interessant war, dass man nun für den Rest des Jahres von nur noch zwei weiteren Zinsschritten (insgesamt 3) nach oben ausgeht. Vor Monaten hatte die FED insgesamt vier Zinsschritte angekündigt.Ansonsten relativ wenig Neues. Powell erscheint in seinen Aussagen und Taten berechenbar zu sein, das mögen die Märkte.Blicken wir nun nach der gestrigen Sitzung auf die Markterwartungen in Sachen Leitzins.Für die nächste Sitzung im Mai (April keine Sitzung) wird kein Zinsschritt erwartet.Die nächste Zinsanhebung preist der Markt nun für die Juni-Sitzung am 13.06.2018 ein. Hier rechnen 77,50% der Marktteilnehmer mit einem weiteren Viertel Prozent Zinsanhebung.Über das Timing für die vermeintlich dritte Zinsanhebung ist man sich noch uneinig. Die Mehrheit sieht diesen Schritt erst im 4. Quartal 2018.Bevor wir mit den Musterdepots starten, einen kurzen Blick auf die Bewegungen in den Märkten nach dem Zinsentscheid von gestern.Der US-Dollar gab nach. Der USD-Index scheiterte somit gestern an der 50-Tagelinie und das schon das dritte Mal innerhalb weniger Tage:Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen war fester, konnte jedoch nicht auf dem Tageshoch schließen: