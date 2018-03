American Manganese Inc. erhält Einladung für Präsentation auf der Konferenz von Argus Specialty Metals vom 16.-18.4.2018 in Henderson, Nevada

22. März 2018 - Larry W. Reaugh, der President und Chief Executive Officer von American Manganese Inc. (American Manganese oder AMY oder das Unternehmen) (TSX.V: AMY; OTC-US: AMYZF; FSE: 2AM), freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen auf der Konferenz von Argus Specialty Metals vom 16.-18. 2018 im Hilton Lake Las Vegas Resort in Henderson, Nevada (http://www.argusmedia.com/events/argus-events/americas/argus-specialty-metals-week/), eine Präsentation über das fortschrittliche Recycling von Metallen aus Lithium-Ionen-Batterie-Kathoden halten wird.An der Konferenz wird Herr Larry Reaugh teilnehmen, der einen Vortrag über das zum Patent angemeldete Verfahren von American Manganese Inc. zum Recycling von 100 % der in Kathoden enthaltenen Metalle, etwa Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminiumoxid, aus gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen halten wird.Das Unternehmen fühlt sich geehrt, sein Verfahren für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien aus Elektrofahrzeugen vorstellen zu können. AMY wird zunehmend als ein wichtiger potenzieller Player für die Lieferung von Metallen für Kathoden erkannt, insbesondere von Kobalt, das eine knappe Ressource darstellt und momentan bei $ 90.500 (US)/Tonne gehandelt wird, sagte Larry Reaugh. American Manganese Inc. ist ein diversifiziertes Unternehmen, das sich mit Spezial- und kritischen Metallen beschäftigt und auf die Kapitalisierung seines patentierten geistigen Eigentums durch die kostengünstige Produktion und Gewinnung von elektrolytischen Manganprodukten in allen Teilen der Welt sowie durch das Recycling verbrauchter wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen fokussiert ist.Das Interesse am patentierten Verfahren des Unternehmens hat den Fokus von American Manganese Inc. auf die Untersuchung von dessen Anwendung bei seiner patentierten Technologie zu anderen Zwecken und für andere Materialien gelenkt. American Manganese Inc. ist bestrebt, seine patentierte Technologie und sein Know-how zu kapitalisieren, um ein Branchenführer beim Recycling verbrauchter Lithium-Ionen-Batterien von Elektrofahrzeugen zu werden, die eine Kathodenchemie wie Lithium-Kobalt, Lithium-Kobalt-Nickel-Mangan oder Lithium-Mangan aufweisen (Für weitere Informationen siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 27. Juli 2017.http://americanmanganeseinc.com/american-manganese-inc-examines-lithium-ion-battery-recycling-opportunities/)Im Namen des Managements American Manganese Inc.Larry W. ReaughPresident und Chief Executive OfficerLarry W. Reaugh, President und Chief Executive OfficerTelefon: 778 574 4444E-Mail:lreaugh@amymn.comwww.americanmanganeseinc.comWeder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Aussagen hinsichtlich der Zukunft anhand der aktuellen Erwartungen oder Ansichten darstellen. Zu diesem Zweck könnten Aussagen bezüglich historischer Tatsachen als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten zwangsläufig Risiken und Ungewissheiten, weshalb keine Garantie abgegeben werden kann, dass sich solche Aussagen als genau oder wahr herausstellen werden. Investoren sollten sich daher nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!