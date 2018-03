Öl-Brent hat tief zurückgesetzt und doch bullisch

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das Öl der Sorte Brent erzielte im Handelsmonat Januar ein frisches Verlaufshoch oberhalb der Marke von 70,00 USD je Barrel. Die seit dem Sommertief 2017 bei 42,32 USD gestartete Rally-Bewegung erfuhr jedoch ein Ende und so setzten die Notierungen scharf zurück.Im damals zur vergangenen Analyse vom 5. Februar skizzierten Unterstützungsbereich von 62,00 USD überwog allerdings wieder die Nachfrage und so befinden sich die Preise seither wieder auf dem Weg zum Niveau von 71,28 USD. Ein Ausbruch darüber dürfte weiteres Potenzial bis zur Marke von 75,00 USD freisetzen.Das bestätigte Level rund um 62,00 USD je Barrel bleibt auf der Südseite zu beachten. Erst ein Einbruch darunter wäre wirklich negativ. Denn darunter könnte es relativ schnell abwärts bis 59,90 bzw. 58,00 USD gehen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.