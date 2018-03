Caledonia Mining Corp. Mitteilung der relevanten Änderung eines bedeutenden Aktionärs

22. März 2018 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (TSX: CAL; NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL) gibt bekannt, dass sie heute vom größten "bedeutenden Aktionär" der Gesellschaft (definiert nach den AIM-Regeln für Unternehmen (den "AIM-Regeln")) Allan Gray (der die Aktien über zwei seiner Fonds hält) die Mitteilung erhalten hat, dass er seine Beteiligung an der Gesellschaft erhöht hat und dass diese Beteiligung am 12. Februar 2018 eine Offenlegungsschwelle überschritten hat (was eine "relevante Änderung" bedeutet (wie es in den AIM-Regeln definiert ist)). Caledonia wurde informiert, dass der Anteil von Allan Gray, der über den Allan Gray Africa ex-SA Equity Fund Limited gehalten wird, auf 1.322.104 Stammaktien gestiegen ist (was 12,4690% der ausgegebenen Aktien entspricht). Die Gesellschaft wurde über keine Änderung der Anteile von Allan Gray durch seinen anderen relevanten Fonds, Allan Gray Africa Equity Fund Limited, von 808.564 Stammaktien (was 7,6257% der ausgegebenen Aktien entspricht) informiert.Die Gesamtzahl der Aktien der Gesellschaft, an denen Allan Gray's Fonds beteiligt sind, hat sich damit auf 2.130.668 erhöht, was 20,0946% der ausgegebenen Aktien entspricht.Caledonia begrüßt Allan Grays weitere Investitionen in das Unternehmen.Mark LearmonthTel: +44 1534 679 802Maurice MasonTel: +44 759 078 1139WH IrelandAdrian Hadden/Ed AllsoppTel: +44 20 7220 1751BlytheweighTim Blythe/Camilla Horsfall/Megan RayTel: +44 207 138 3204Swiss Resource Capital AGJochen Staigerwww.resource-capital.chinfo@resource-capital.chDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!