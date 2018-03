US-Dollar wird Gold in diesem Jahr steigen lassen  Edelmetallexperte Dudas

Die Goldpreise werden in diesem Jahr ansteigen und als wichtigster Einflussfaktor sollte der US-Dollar fungieren, dies erklärte Michael Dudas, Partner bei Vertical Research, kürzlich im Interview mit CNBC.Laut dem Analysten wird die Richtung des US-Dollar die weitere Entwicklung von Gold bestimmen. In den vergangenen Monaten habe eben dieser das gelbe Metall unter Druck gesetzt. "Längerfristig betrachtet sind die Goldpreise in den letzten 12 bis 15 Monaten um 150-200 USD gestiegen, während der Dollar bereits Ende 2016/Anfang 2017 sein Hoch erreicht hat," erklärt er.Dudas rechnet kurzfristig damit, dass der Goldpreis unter 1.350-1.355 USD bleiben wird. Sein Kursziel für dieses Jahr liegt allerdings bei 1.400 USD je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de