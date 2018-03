Goldangebot wird sinken  Joe Foster

In seinem jüngsten Interview mit Daniela Cambone von Kitco News sprach Joe Foster, Portfoliomanager bei VanEck, neben seinen Prognosen zu Goldpreis und Wirtschaftsentwicklung auch über die künftige Angebotssituation am Goldmarkt.Laut Foster könne die Bergbaubranche aktuell keine regelmäßigen Entdeckungen verzeichnen und somit werde das Angebot aus der Minenproduktion sinken. "Das Angebot an Gold aus dem Bergbau bildet aktuell ein Hoch; ich erwarte auf absehbare Zeit einen allmählichen Rückgang," so der Experte. Zwar gebe einige große neue Projekte beispielsweise in Mali und Ghana, doch die Entdeckungen seinen nicht mehr so zahlreich wie in früheren Zyklen.Nach Einschätzung Fosters erreicht die Produktion der großen Unternehmen derzeit ihren Höhepunkt, doch in den nächsten vier bis sechs Jahren werde es hier bedeutende Rückgänge geben. Aus diesem Grund investiere sein Fonds stärker in mittelgroße und kleinere Unternehmen, denn diese benötigten keine Lagerstätte mit mehreren Millionen Unzen, um etwas zu bewegen.Foster verwaltet den International Investors Gold Fund (INIVX).© Redaktion GoldSeiten.de