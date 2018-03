Wird Gold ausbrechen? 3 Entwicklungen, die man beobachten sollte

In den vergangenen Tagen konnte Gold sich über 1.300 USD festsetzen und hält sich dort momentan bequem. Wir glauben, dass der Markt im Laufe des Jahres nach oben ausbrechen wird. Die Frage ist, wann das passiert. Hier sind drei Dinge, deren Betrachtung uns sagen wird, ob Gold schon bald oder erst später ein Ausbruch bevorsteht.Erstens sollte man den Wochenschluss von Gold in der kommenden Woche im Auge haben. Es handelt sich nicht nur um das Ende der Woche und des Monats, sondern auch das Ende des Quartals. Während Gold in den vergangenen zwei Jahren zwar mehrmals über 1.350 USD handelte, konnte es seit 2012 kein Quartal mehr bei über 1.330 USD abschließen. Da wir einen vierteljährlichen Zeitrahmen betrachten, bräuchten wir einen Schluss über 1.340 oder sogar 1.345 USD als Hinweis für einen bedeutenden Ausbruch. Sollte Gold nächsten Freitag einen solchen Abschluss verzeichnen, stehen die Zeichen gut, dass es schon ziemlich bald über 1.375 USD ausbrechen wird.Zweitens (ich werde nicht müde, das zu betonen) muss Gold seinen Abwärtstrend gegenüber Fremdwährungen und Aktien durchbrechen. Es sieht so aus, als ob das Gold/Aktien-Verhältnis ausbricht, doch um dies zu bestätigen wird eine Fortsetzung benötigt. Der 200-tägige Durchschnitt in diesem Chart scheint seinen Rückgang beendet zu haben. Sollte sich das Verhältnis über dem 200-tägigen Durchschnitt halten können, dann ist dies offensichtlich ein bullisches Zeichen. Das Ratio Gold/Fremdwährungen hat derweil noch etwas Arbeit vor sich. In den vergangenen 10 Monaten handelte es in einer immer engeren Spanne. Dieser Trendlinienwiderstand könnte mit dem Widerstand bei 1.365-1.375 USD Hand in Hand gehen.Zu guter Letzt möchten wir bei den Aktien sehen, dass der GDX und der GDXJ über ihre A-Wiederstandniveaus ausbrechen können, diese liegen für den GDX bei etwa 23 USD und für den GDXJ bei 34 USD. Die Bergbauaktien waren zuletzt ziemlich überverkauft und mit einer sich verbessernden Breite (dies wird in unseren Premium-Updates besprochen) könnten sie ihre A-Ziele erreichen. Diese liegen leicht über den gleitenden Durchschnitten von 200 Tagen. Sollte der Markt einen Ausbruch bei Gold wittern, sollten der GDX und der GDXJ über ihren A-Zielen handeln, wobei die 200-tägigen Durchschnitte zur Unterstützung würden. Ein Anstieg auf die B-Ziele in den nächsten vier bis sechs Wochen wäre sehr bullisch.Natürlich wird die Preisentwicklung von Gold unsere Frage von selbst beantworten, doch diese zusätzlichen Charts können nicht nur frühe Hinweise geben, sondern bieten auch Informationen zur Nachhaltigkeit der Stärke von Gold. Der erste Test wird der Quartalsschluss kommende Woche. Danach können wir beobachten, ob das Gold/Aktien-Verhältnis seinen Ausbruch fortsetzt und ob das Gold/FC-Verhältnis an Stärke gewinnen kann.Wir haben erwartet, dass ein Ausbruch von Gold irgendwann im dritten Quartal beginnen könnte. Lassen Sie uns die obigen Charts im Auge behalten, da die Bewegung möglicherweise früher ausgelöst werden könnte als angenommen. In der Zwischenzeit üben wir uns weiter in Geduld, kaufen aber die Junior-Unternehmen, von denen wir glauben, dass sie in den nächsten 18-24 Monaten ein Renditepotenzial von 500% haben werden.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 13. März 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.