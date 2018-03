Silver Lake Resources Ltd.: Na endlich - Danke!

Die schlechte Öffentlichkeitsarbeit habe ich mehrfach angesprochen und auch die Tatsache, dass Silver Lake Resources seine starken Bohrergebnisse immer in den ellenlangen Quartalsberichten versteckt.Heute, das erste Mal seit ich mich erinnern kann, die Bekanntgabe der Bohrergebnisse in einer gesonderten Meldung ( Link ).Die Ergebnisse sehen gut aus und in den Untertageminen die dort üblichen hochgradigen Ergebnisse in den schmalen Adern:Gut gefallen mir auch die Ergebnisse unter dem alten Open-Pit im südlichen Gebiet. Starke Goldmineralisierungen über sehr ordentliche Längen:Endlich kommen die Bohrergebnisse gesondert und schon reagierte die Aktie mit einem Tagesplus von 7%. Öffentlichkeitsarbeit kann so einfach sein!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.