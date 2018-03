Mawson Resources Limited: Neuester Stand von Mawsons Bohrplanung für Rajapalot, Finnland

Vancouver, 23. März 2018 - Mawson Resources Ltd. ("Mawson" oder das "Unternehmen") (TSX: MAW, Frankfurt: MXR, Pinksheets: MWSNF) berichtet über den neuesten Stand der Bohrungen und Einsätze der Bohrgeräte auf dem sich zu 100% in Unternehmensbesitz befindlichen Goldprojekt Rajapalot in Nord-Finnland.Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Lizenzgebiete auf dem Projekt Rompas-Rajapalot in Finnland. (CNW Group/ Mawson Resources Ltd. - Dei Bohrgeräte setzen die Bohrungen in Rajapalot auf den vollständig genehmigten Explorationslizenzen Hirvimaa und Raja fort und in Rajapalot sind auf den vollständig genehmigten Explorationslizenzen Männistö (insgesamt 4.213 Hektar) Infill-Base-of-Till-Bohrungen (Bohrungen ab der Basis des Geschiebemergels) geplant, solange das Winterwetter anhält (Abbildungen 1 und 2 in der originalen englischen Pressemitteilung);- 44 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 9.838m wurden bereits in diesem Winter auf der Explorationslizenz Kairamaat 2-3 (1.462 Hektar) niedergebracht (Abbildung 1), die Teil von Mawsons regionalem 16.256 Hektar umfassendem Landpaket in Finnland ist. Die Bohrungen auf Kairamaat 2-3 wurden aufgrund einer unten umrissenen Entscheidung des Verwaltungsgerichts beendet;- Die Ergebnisse der ersten fünf Bohrungen, veröffentlicht am 1. März 2018, waren sehr ermutigend, Bohrung PAL0093 durchteufte 31,7m mit 8,4 g/t Gold ab 244,1m Tiefe einschließlich 10,9 m mit 21,0 g/t Gold ab 252,2m Tiefe. Für 39 Bohrungen stehen die Ergebnisse noch aus;- Das Bohrprogramm ist auf dem Weg, in diesem Winter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 15.000 Bohrmeter zu erzielen.Herr Hudson, Chairman und CEO, sagte: "Aufgrund eines komplizierten finnischen Verwaltungssystems mussten wir die Bohrungen auf der Lizenz Kairamaat 2-3 ein paar Wochen früher als erwartet abschließen. Drei Bohrgeräte arbeiten weiterhin rund um die Uhr auf benachbarten Gebieten und wir sind weiterhin auf dem Weg, in diesem Winter Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 15km auf Rajapalot niederzubringen. Die Ergebnisse aus 39 Bohrungen sind noch zu veröffentlichen. Der Nachrichtenstrom wird also in den kommenden Monaten anhalten. Unsere Herausforderung ist jetzt die Suche nach den Ausläufern des vererzten Systens nördlich von Palokas und östlich der Prospektionsgebiete Raja sowie die Zusammenstellung weiterer Ziele für die kommenden Sommerbohrungen."Gemäß des finnischen Berggesetzes können in Finnland nach dem ersten Verlängerungszeitraum von bis zu vier Jahren alle Explorationslizenzen für jeweils weitere drei Jahre bis zu einer Gesamtzeit von 15 Jahren verlängert werden. Die Explorationslizenz Kairamaat 2-3 (1.462 Hektar) ist Teil von Mawsons gesamtem Grundbesitz von 16.256 Hektar, wovon für insgesamt 4.213 Hektar eine Lizenz gewährt wurde. Kairamaat wurde Mawson zuerst im Oktober 2011 als Explorations-Claims gemäß einer älteren Fassung des Berggesetzes gewährt und dann im Juni 2014 und Januar 2018 verlängert. Am 12. Januar 2018 verlängerte die finnische Bergbaubehörde, TUKES, die Explorationslizenz Kairamaat 2-3 um weitere 2 Jahre gemäß der von Mawson angefertigten spezifischen Umweltgutachten. Als Teil dieser Lizenzvergabe stellte TUKES eine Durchsetzung der Kondition der früheren Explorationslizenz aus, um den unverzüglichen Beginn der Explorationsarbeiten zu erlauben. Wie es laut finnischer Rechtsvorschriften standardmäßig ist, sind alle Verwaltungsentscheidungen beschwerdefähig. Drei Beschwerden wurden beim nordfinnischen Verwaltungsgericht gegen die Entscheidung von TUKES zur Vergabe der Explorationslizenz eingereicht einschließlich Anträge auf Aufhebung des Durchsetzungsbescheids. Das Unternehmen wurde soeben unterrichtet, dass das Verwaltungsgericht ein Zwischenurteil über den Durchsetzungsbescheid fällte und entschied, TUKES' Durchsetzungsbescheid aufzuheben. Folglich wurden die Bohrarbeiten auf Kairamaat 2-3 2 bis 3 Wochen früher als ursprünglich geplant beendet. Winterbohrungen auf der Schneedecke sind nur innerhalb des Gebiets Kairamaat 2-3 erlaubt. Die nächsten Schritte sind eine Zusammenarbeit mit allen Behörden in den kommenden Monaten, um zu gewährleisten, dass die Bohrungen auf Kairamaat 203 im nächsten Winter fortgesetzt werden können.Die qualifizierte Person für Mawsons finnische Projekte, Dr. Nick Cook President von Mawson und Mitglied des Australasian Indstitute of Mining Metallurgy, hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und verifiziert. Mawson Resources Ltd. ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen. Mawson hat sich als ein führendes Explorationsunternehmen in der nordischen Arktis profiliert. Der Fokus sind die Vorzeigegoldprojekte Rompas und Rajapalot in Finnland.Abbildung 2 in der original englischen Pressemitteilung zeigt: Projekt Rajapalot mit bis dato abgeschlossenen Bohrungen und der durch Bohrungen überprüften Ausläufer der vererzten Horizonte (CNW Group/ Mawson Resources Ltd. ).Mariana Bermudez, Corporate Secretary1090 West Georgia St.Vancouver, BC, V6E 3V7 CanadaTel. +1-604-685 9316info@mawsonresources.comwww.mawsonresources.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO GmbHNeckarstraße 45, 73728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.