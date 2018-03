Gold - Silber - Jetzt kommt Bewegung rein!

Wie schnell doch ein Stimmungsumschwung an den Märkten stattfinden kann sobald sich das Kursbild aufhellt. Der Einstieg befindet sich 40 $ im Gold tiefer, jetzt kann man schon ganz leicht entspannen.Ich schrieb vergangenen Freitag hier auf Goldseiten:"Auch wenn es aktuell wieder nervenzehrend erscheint und die erwarteten Bewegungen am Markt nicht in der erhofften Geschwindigkeit eintreffen, wie das von vielen angenommen wurde, sind wir nach wie vor positiv auf die Entwicklung der Metalle eingestimmt. Sobald die wichtigen Marken im Gold, Silber und GLD überschritten wurden, werden die Spotlights wieder voll auf die Edelmetalle gerichtet sein, und die Masse der Anleger wird wie fast immer erst in den Markt springen, wenn die Bewegung in vollem Gange ist."Unsere Zielbereiche in allen drei Märkten haben gehalten, der Kurs konnte erneut Trendwenden innerhalb der blauen Box im GLD (SPDR Gold Trust), Gold sowie im Silber vollziehen. Das Bild zeigt sich aufgehellt.Noch muss man jedoch die Kirche im Dorf lassen. Für Gold sowie für Silber gilt das Überschreiten wichtiger Marken, um einen Abschluss der mittelfristigen Korrektur bestätigen zu können. Diese Marken sind die 1370 $ im Gold- sowie die 17.09 $ im Silbermarkt.Bis dahin halten wir an unseren Positionen fest, sind darauf gefasst, dass der Kurs theoretisch nochmals ein Tief innerhalb der Tradingbox etablieren kann, wenn auch die Chancen dafür geringer geworden sind. Erst nach Überschreiten ziehen wir die Stopps für unsere Positionen auf den Break-Even-Punkt oder darüber und denken über weitere Aufstockungen nach, wenn der nächste sich dann etablierende Rückläufer eintritt.Mit diesem Verfahren haben wir ein konstant geringes Risiko und nutzen nur Trendwendebereiche, um entweder in den Markt einzusteigen oder Positionen nachzukaufen. Wenn Sie diese Strategie umsetzen, wie in unserem Webinar von letzter Woche erklärt, sollten Ihr Risikokorridor für hinterlegte Positionen grundsätzlich sehr gering sein und massive Verluste am Markt der Vergangenheit angehören. Wenn Sie Fragen zu unserer Vorgehensweise haben, schreiben Sie uns gerne unverbindlich an.© Philip HopfWenn Sie über die weitere Entwicklung von Gold und Silber zeitnah und vor dem Mainstream informiert sein wollen und auch unsere anderen täglichen/wöchentlichen Analysen zu WTI, S&P 500, EUR/USD, GLD/GDX, HUI und dem Dax kostenlos testen möchten, dann besuchen Sie einfach unsere Homepage www.hkcmanagement.de