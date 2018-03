Goldpreis testet Aufwärtstrendlinie und zeigt deutliche Kursgewinne

Gold-Future testet erfolgreich die Aufwärtstrendlinie und 20 Wochen Gleitenden Durchschnitt

Der abgebildete Wochenchart des in New York gehandelten Gold-Futures zeigt die Kursentwicklung seit Anfang 2016. Jede abgebildete Kerze (Candlestick) stellt die Kursbewegung einer Woche dar, bei einem aktuellen Kurs von 1.347,3 $.Aus Sicht des Wochencharts liegt beim Gold-Future eine große Seitwärtsbewegung vor, die sich über die letzten zwei Jahre erstreckt. Der Goldpreis ist in dieser Zeit zwischen 1.045 $ (Tief von Dezember 2015) und 1.377 $ (Hoch aus Juli 2016) gependelt. Innerhalb dieser großen Seitwärtsbewegung bewegt sich der Goldpreis in einem etablierten Aufwärtstrend(kanal).Grundsätzlich blicken wir seit Anfang des Jahres auf eine Seitwärtsbewegung (Trading Range), die im Chart hellgrau hinterlegt ist, und der Goldpreis hat nund fast wieder den oberen Bereich dieser Seitwärtsbewegung erreicht.In der vergangenen Woche hat der Goldpreis die im Chart eingezeichnete langfristige Aufwärtstrendlinie erfolgreich getestet und konnte dann bis zum Wochenschluß einen kräftigen Kursanstieg verzeichnen, der in der Spitze bis 1.350,4 führte. Der Wochenschlußkurs liegt fast am Wochenhoch, was positiv zu werten ist.Der Goldpreis hat erneut die leicht steigende blaue Linie des 20-Wochen Gleitenden Durchschnitt (GD) von oben getestet und konnte sich im Wochenverlauf wieder deutlich davon entfernen, was positiv zu werten ist.Der grüne Linie des 50-Wochen-GD ist weiter am steigen und der Goldpreis bewegt sich darüber.Der sehr langfristig angelegte 200 Wochen GD bewegt sich seitwärts und notiert aktuell bei 1.234,5 $ (braue Linie im Chart).Aus Sicht dieser Trendindikatoren liegt ein positives Chartbild vor und tendenziell weiter steigende Kurse sind wahrscheinlich.Die mittelfristige Aufwärtstrendlinie (grün) verbindet die Tiefs von November 2016 und Juli 2017 und dient gleichzeitig als untere Linie eines aufwärts gerichteten Trendkanals, wie man im Chart sehen kann.Nach einem Fehlausbruch (Bärenfalle) in den ersten zwei Dezemberwochen konnte der Goldpreis in der dritten Dezemberwoche wieder in den Trendkanal zurückkehren und bewegt sich darin aufwärts, was positiv zu werten ist.In der vergangenen Woche wurde die untere Trendkanallinie erfolgreich getestet und hat sich als deutliche Unterstützung erwiesen, was positiv zu werten ist.