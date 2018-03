Kitcos Goldumfragen: Wall Street und Main Street optimistisch

Die Umfrage, die das Nachrichtenportal kitco.com jede Woche unter Finanzanalysten und Privatanlegern durchführt, hat ergeben, dass die Teilnehmer des Goldmarktes in den nächsten Tagen mehrheitlich mit Kursgewinnen rechnen. Als Grund für die bullische Haltung wird u a. der drohende Handelskrieg zwischen den USA und China genannt.In der vergangenen Woche beteiligten sich 21 professionelle Marktbeobachter an der Umfrage. Von diesen gaben 16 (76%) an, dass sie einen weiteren Anstieg des Goldpreises erwarten. Die anderen fünf Analysten gehen dagegen von einem Rücksetzer des Kurses in den nächsten Tagen aus.Auch die privaten Goldanleger sind überwiegend bullisch. Von den insgesamt 945 Umfrageteilnehmern rechnen 575 bzw. 61% mit einem Kursgewinnen im Wochenverlauf. 281 Teilnehmer bzw. 30% sind dagegen bearish eingestellt. Die restlichen 89 bzw. 9% glauben, dass der Kurs sich seitwärts entwickeln wird.© Redaktion GoldSeiten.de