Eric Sprott: "Gold ist nur einen Steinwurf von einem neuen Hoch entfernt"

Der Milliardär Eric Sprott glaubt, dass Anleger auf der sicheren Seite sind, wenn sie auf Kursgewinne bei den Edelmetallen setzen. Wie Kitco News berichtete, sagte der Gründer des Investmentunternehmens Sprott Inc. in seiner wöchentlichen Marktzusammenfassung am Freitag, dass alles auf steigende Gold- und Silberpreise hindeute.Angesichts der Geldpolitik der US-Notenbank Fed in den letzten Jahren sei eine Straffung der Geldpolitik derzeit unmöglich. Die Zinsanhebungen werden nach Einschätzung des Investors daher nicht von Dauer sein. Doch auch die Sorge um einen globalen Handelskrieg und die schwächelnden Aktienmärkte geben dem Goldpreis Sprott zufolge Unterstützung."Wir sind nur einen Steinwurf von einem neuen Hoch entfernt", so Sprott in Bezug auf das gelbe Metall. "Wenn es am Aktienmarkt abwärts geht, könnte das der Start für einen Anstieg in viel höhere und luftigere Preisregionen sein." Er fügt hinzu: "Wenn wir drei weitere Tage wie den gestrigen erleben, werden sich die Aktien in einem Bärenmarkt befinden. Genau darauf hoffen wir."Nach Einschätzung von Eric Sprott werden die Finanzmärkte die geplanten Erhöhungen der US-Zinsen nicht verkraften. "Wir haben bereits Schulden in Höhe von 350 Billionen $ und eine Zinsanhebung um 100 Basispunkte würde zusätzliche jährliche Zinskosten von 3,5 Billionen $ bedeuten." Das werde Konsequenzen für die Aktien- und Anleihemärkte haben.Ein Rückgang der Kurse an den Finanzmärkten würde nicht nur dem Preis von Bullion zu Gute kommen, sondern auch den Aktien der Minengesellschaften. "Ein Anstieg des Goldpreises um 100 $ würde die Gewinne der Goldunternehmen um 25-50% erhöhen", meint der Experte. Er ist sich sicher, dass die Kurse der Goldaktien sehr schnelle Gewinne verzeichnen werden, sobald sie beginnen zu steigen.© Redaktion GoldSeiten.de