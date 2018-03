Starcore International Mines Ltd. fokussiert sich auf produktionsorientierte Aktiva in Mexiko

Vancouver, 26. März 2018 - Starcore International Mines Ltd. (TSX:SAM) (das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich seiner Unternehmensstrategie bereitzustellen, und gibt mit Freude bekannt, dass sich das Unternehmen fortan auf Aktiva in Mexiko konzentrieren wird.Da wir unseren Fokus auf produktionsorientierte Aktiva in Mexiko verengen, werden wir die Neugestaltung des Unternehmens fortsetzen, um für unsere Aktionäre und allen anderen Beteiligten den größtmöglichen Wert zu erzielen, sagte President und CEO Robert Eadie. Der heute angekündigte beabsichtigte Verkauf oder Abschluss von Joint Ventures für die nicht zum Kerngeschäft gehörenden Aktiva des Unternehmens wird eine bessere Ausrichtung der Ressourcen, eine Verbesserung der Effizienz im gesamten Unternehmen und eine Vorbereitung auf die nächste Wachstumsphase ermöglichen.Das Konzessionsgebiet El Creston umfasst einen 5,5 km langen und bis zu 1,5 km breiten Trend mit hydrothermaler Alteration, in dem mehrere Zonen mit Molybdän- +/- Kupfer- +/- Silbermineralisierung auftreten. In der Zone El Creston Main/Red Hill wurde eine beachtliche Molybdän- und Kupferressource abgegrenzt. Darüber hinaus gibt es fünf andere Zonen - Alejandra, A-37, Red Hill West, Red Hill Deep und West Copper -, die Potenzial für weitere bedeutende Molybdän- und/oder Kupferressourcen aufweisen. Weitere Informationen über El Creston finden Sie hier: https://starcore.com/site/assets/files/5621/starcore-elcreston-book.pdf.Das Projekt besteht aus 165 Claims und befindet sich 78 Meilen südwestlich von Elko, Nevada sowie lediglich sechs Meilen südlich von Cortex Hills. Das Konzessionsgebiet Cortez Hills und mehrere andere erstklassige Lagerstätten unweit der Entdeckung Toiyabe weisen in Bezug auf ihre Entstehung und ihr Muttergestein Ähnlichkeiten auf. Das Konzessionsgebiet beherbergt eine NI 43-101-konforme Ressource aus dem Jahr 2009. Das letzte Explorationsprogramm lieferte außerdem Bohrergebnisse wie beispielsweise 40,2 Meter mit 1,30 g/t Gold. Nähere Einzelheiten zum Projekt Toiyabe finden Sie hier: https://starcore.com/en/operations/exploration-for-joint-venture/toiyabe/Lone Ranch umfasst 54 nicht patentierte Mineralclaims und ist von Grand Forks, British Columbia (rund 12 Meilen Entfernung) oder Curlew, Washington (rund 15 Meilen Entfernung) aus über befestigte und unbefestigte Straßen erreichbar. Das Konzessionsgebiet Lone Ranch befindet sich in strategischer Lage in weniger als 200 Meilen Entfernung der von Kinross Gold betriebenen Verarbeitungsanlage Kettle River. Weitere Informationen über das Projekt Lone Ranch finden Sie hier: https://starcore.com/en/operations/exploration-for-joint-venture/lone-ranch/.Das rund 1.718 Hektar große Konzessionsgebiet beherbergt die Porphyr-Molybdän-Lagerstätte Ajax. Die Lagerstätte Ajax erstreckt sich über eine rechteckige Fläche von etwa 650 mal 600 Meter, deren Höhenniveau zwischen 425 und 1.050 Metern über dem Meeresspiegel liegt. Die Mineralisierung besteht in erster Linie aus Pyrrhotin und in geringerem Ausmaße Molybdänit, der generell weniger als 2 Volumenprozent des Gesteins ausmacht. Weitere Informationen über das Molybdänprojekt Ajax finden sie hier: https://starcore.com/en/operations/exploration-for-joint-venture/ajax-molybdenum-project/.Für 100.000 USD hat das Unternehmen den Prüfzeitraum für seine exklusive Option auf den Erwerb des Projekts Santa Fe in Sinaloa, Mexiko mit gut 21.000 Hektar Grundfläche verlängert (siehe Pressemeldungen vom 21. November 2017 und 11. Januar 2018). Die Due-Diligence-Prüfung für Santa Fe wird von Global Kompass durchgeführt und das Unternehmen freut sich darauf, seine Aktionäre über die Ergebnisse dieser Prüfung zu informieren.FÜR Starcore International Mines Ltd. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen können die gegenwärtigen Schätzungen, Meinungen, Absichten und Erwartungen des Managements widerspiegeln; sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Das Unternehmen weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Informationen von Natur aus ungewiss sind und dass die tatsächliche Leistung von einer Vielzahl von wesentlichen Faktoren beeinflusst werden kann, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Dementsprechend können tatsächliche und zukünftige Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Meinungen, Absichten und Erwartungen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit mitgeteilt wurden, abweichen. Die Toronto Stock Exchange hat diese Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.