Mike McClone: Bitcoin verkaufen, Gold kaufen

In einem heute veröffentlichten Videobeitrag von Bloomberg erklärt der Rohstoffstratege Mike McClone, warum er bearish in Bezug auf die Kryptowährung, aber bullisch in Bezug auf das gelbe Metall ist. Beide Assets werden ihm zufolge von der Zinspolitik der US-Notenbank Fed beeinflusst. Doch währen Bitcoin negativ auf die Zinsanhebungen reagierte, konnte Gold davon profitieren.McClone zeigt einen Bitcoin-Chart, der die Kursentwicklung und die Zinsschritte der letzten Jahre gegenüberstellt und deutlich macht, dass Bitcoin bei jeder Straffung der US-Geldpolitik nachgab. Seiner Analyse nach könnte die digitale Währung künftig auf unter 1.000 $ fallen, nachdem der parabolische Aufwärtstrend im letzten Jahr endete. Abigail Doolittle von Bloomberg weist zudem darauf hin, dass der 50-Tages-Durchschnitt unter den 100-Tages-Durchschnitt gesunken ist - ein Zeichen dafür, dass die Verkäufer derzeit die Oberhand am Markt haben.In Hinblick auf Gold ist der Experte jedoch optimistisch, da der Kurs des Edelmetalls nach den Zinserhöhungen der Fed regelmäßig zulegen konnte. Er unterstreicht, dass Gold zuletzt zunehmend höhere Tiefs verzeichnete, während die Hochs auf dem gleichen Preisniveau gebildet wurden. "Gold ist bereit für den Ausbruch nach oben", so McClone. "Das ist nur eine Frage der Zeit. Es bräuchte schon einen guten Grund, um nicht auszubrechen." Für einen Anstieg würden dagegen ein schwacher Dollar und eine Zunahme der Inflation sprechen - zwei Faktoren, die in zuletzt gegeben waren.© Redaktion GoldSeiten.de