Gold auf dem Weg die 1.366-Dollar-Marke zu knacken - TD Securities

Aus einem Bericht von TD Securities geht hervor, dass der Goldpreis derzeit auf dem besten Weg ist, das Hoch vom Januar in Höhe von 1.366 Dollar je Unze zu übertreffen, so berichtet die Webseite Kitco News Die beiden Rohstoffstrategen von TD Securities, Bart Melek und Ryan McKay, meinten, dass die leichte Zinserhöhung der Federal Reserve letzte Woche und das Drama um den Handelskrieg zwischen den USA und China dem Goldpreis dazu verholfen haben, nach oben auszubrechen."Gold hat den Widerstand nach oben durchbrochen, nachdem Gespräche bezüglich US-Sanktionen die Händler dazu gebracht haben, an der Nachhaltigkeit des aktuellen synchronisierten Wachstumsregimes zu zweifeln. Gleichzeitig ging die Fed nicht ganz so aggressiv vor, wie erwartet und der US-Dollar und die Renditen gaben leicht nach.“, hieß es im Bericht.Die aktuelle Politik der Fed könnte sich zum Vorteil der Goldpreise auswirken.Im Angesicht von geopolitischen Risiken, die Aktien absacken ließen, so Melek und McKay, während Anleihen und der japanische Yen verstärkt gekauft und Short-Positionen gekürzt wurden, wäre es wahrscheinlich, dass Investoren Gold und Silber als Absicherung kaufen würden.Laut TD Securities sieht es auch so aus, als ob Silber hiervon profitieren könne. Das weiße Edelmetall entwickelt sich gut und bewegt sich auf ein Widerstandsniveau von 16,70 Dollar je Unze zu.© Redaktion GoldSeiten.de