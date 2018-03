ETF-Investoren überlisten Hedgefonds am Goldmarkt

Während sich die Spannungen zwischen den USA und China zuspitzten, verzeichneten Edelmetall-Futures aufgrund des Verlangens nach einem sicheren Hafen ihre beste wöchentliche Zunahme der letzten zwei Jahre, so berichtet Bloomberg . Die Hedgefonds waren allerdings zu sehr auf die Zinsen fixiert, als dass sie diese Bewegung vorhersehen konnten, und verringerten ihre Long-Positionen auf Nettobasis um 16%.Die ETF-Investoren waren dagegen jedoch schlau genug, über die Fed hinauszusehen, während sie ihre Edelmetallbestände in der letzten Woche um 1% erhöhten und damit auf den höchsten Stand der beinahe letzten fünf Jahre brachten - gerade als sich die Preise erhöhten. Per Donnerstag beliefen sich die physischen Goldbestände der ETFs auf 72,9 Mio. oz, der höchste Wert seit Mai 2013.Oberflächlich scheint es, als hätten die Goldkäufer alles richtig gemacht, so Frances Hudson von Aberdeen Standard Investments. "Es könnte auch sein, dass sie Gold nur als Absicherung gegen Ereignisse verwenden, die die Schlagzeilen machen, und dass die Hedgefonds vielleicht nicht sonderlich auf politische Nachrichten fokussiert waren."Der Goldpreis hat sich seit Ende 2015 um 28% erhöht und damit die gängige Meinung widerlegt, dass steigende Kreditkosten die Nachfrage für unverzinsliche Metalle eindämmen. Dennoch gibt es Investoren, die der Meinung sind, dass die US-amerikanische Wirtschaft stabil bleiben wird und die Fed dazu angeregt wird, die Zinsen schneller zu erhöhen, als die drei Zinsschritte, die für 2018 prognostiziert wurden."Wir glauben, dass die Fed uns dieses Jahr sogar überraschen könnte, wenn es um die Anzahl der Zinserhöhungen geht. Deshalb denken wir, dass das dem Goldpreis Gegenwind verschaffen wird", so Rob Haworth von U.S. Bank Wealth Management. In der Zwischenzeit seien die Investoren ein wenig besorgt um die Bewertungen des Aktienmarkts und sähen Gold als potentielle Möglichkeit. Derzeit, so meint er, sei die Stimmung in Bezug auf Gold eher bullisch.© Redaktion GoldSeiten.de