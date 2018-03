Gold kurz- und langfristig

Im Linienchart sehen wir eine saubere Formation beim Goldpreis. Im Rücksetzer wurden die Ausbruchsniveaus bestätigt, anschließend der Ausbruch aus dem seit Januar bestehenden Abwärtstrend:Blicken wir auf den Monatschart (jede Kerze ein Monat). Ich denke, man sieht eindeutig, dass sich Gold entgegen der relativ schlechten Stimmung und des kaum vorhandenen Medieninteresses, in einer sehr guten Ausgangslage befindet.Die Aufwärtstrends wurden mehrfach bestätigt, Gold notiert oberhalb der 50-Monatslinie und die Umsätze steigen mit steigenden Preisen. Der Widerstand liegt um 1.370 USD. Wir dieser auf Monatsschlusskursbasis nach oben genommen, sieht es exzellent aus:Die Goldaktien hinken noch hinterher. Der HUI hat den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen und klebt nun wieder unter der 180er Marke. MACD und RSI sehen gut aus. Die gleitenden Durchschnitte verlaufen bei 183,36 und 190,74 Punkten:Zum Abschluss ein Blick auf den Bloomberg Rohstoffindex. Dieser notiert aktuell bei 87,25 Punkten. Wir sehen, dass wir tiefer stehen, als zur absoluten Rohstoff-Baisse Ende 2001. Die "magische Marke" bleiben die 90 Punkte. Können diese überwunden werden, wäre der Bereich um 100 Punkte die nächste Zielmarke:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.