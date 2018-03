Endeavour Mining Corp.: Ungewöhnliche Insider-Aktivitäten!

Bei Endeavour Mining fällt mir seit Tagen etwas auf. Der Executive VP für Corporate Finance & General Counsel Morgan Carroll und der COO Jeremy Langford haben in den vergangenen Tagen massiv Aktienoptionen ausgeübt.Dies wäre normal, hätten die Optionen Ausübungspreise deutlich unter den aktuellen Kursen (Schlusskurs gestern 24,41 CAD).Doch die Optionen, die Carroll und Langford hier seit Tagen ausüben, haben Bezugspreise zwischen 23,90 CAD und 24,55 CAD:Morgan Carroll hat in den vergangenen 30 Tagen über 700.000 CAD für die Ausübung dieser Optionen investiert:Sein Kollege Langford nochmals 271.906 CAD:Zwei Direktoren wandeln Optionen für fast eine Million CAD und dies zu Preisen um das aktuelle Kursniveau. Das ist relativ ungewöhnlich. Bislang haben sie keine dieser Aktien wieder verkauft, was natürlich noch kommen kann. Die Frage ist, ob man so viel Kapital für ein paar Cent riskiert oder deutlich mehr erwartet?© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.