Goldcorp - Es brodelt mächtig gewaltig!

Die seit Monaten anhaltende lethargische Langeweile am Minenmarkt macht auch vor Goldcorp Inc. nicht Halt. Der Aktienkurs trudelt weiter trendlos durch die Chartgeschichte. Mit knapp 14 USD stehen wir hier kaum auf dem Niveau von Anfang Februar und auch im Juli 2015 konnten Aktionäre dieses Niveau in ihrem Depot begutachten. Wann kommt endlich wieder Zug in die Aktie?Die letzte Einschätzung vom 24. Januar "Goldcorp - Ein erster wichtiger Achtungserfolg!" ging kurzfristig nicht auf bzw. war zu bullisch optimistisch. Statt direkt Richtung 20 USD zu steigen, versackte Goldcorp nochmals und definierte am 9. Februar neue Jahrestiefs bei 12 USD. Doch erneut verhinderte eine alte "Bekannte" Schlimmeres und sorgte dafür, dass Goldcorp nicht in den einstelligen Bereich abrutschte.Spätestens jetzt ist nicht mehr von der Hand zu weisen, dass die Zone zwischen ca. 12 und 12,50 USD, die ihren Ursprung bereits im Juli 2015 hat, mittelfristig eine hohe charttechnische Bedeutung für Goldcorp hat. Zum wiederholten Male ist der Aktienkurs in diesem Bereich wieder nach oben gedreht. An dieser Stelle setzen sich also immer wieder Käufer durch.Auf der anderen Seite reicht jedoch die Kraft der Bullen noch nicht aus, da der Weg nach oben durch einen harten Widerstand in Form eines Abwärtstrends versperrt ist. Erst wenn es gelingt diesen Bremsklotz aus dem Weg zu räumen, könnte Goldcorp wieder ordentlich haussieren und die Hochs aus dem Sommer 2016 erklimmen. Da aber auch der HUI-Index bereits an einer wichtigen Kreuzunterstützung nach oben gedreht hat, stehen die Chancen hier für Goldcorp ähnlich gut.Aktuell verläuft dieser Widerstand bei ca. 15 USD im Wochen-Chart. Kommt Goldcorp demnächst also wieder in die Nähe dieser Marke, können sich Anleger wieder auf die Lauer legen und auf einen schnellen Ausbruch auf 20 bis 22 USD spekulieren.© Robert SchröderOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapieren derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.