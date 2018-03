Goldcorp Inc. mit bislang zweistelliger Performance im März

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Das kanadische Minenunternehmen Goldcorp Inc. relativiert gegenwärtig den schwachen Handelsmonat Februar mit einem beeindruckenden Reversal am Unterstützungsbereich rund um 12,25 USD. Die bisherige Performance im März schlägt mit rund 12% zu Buche. Diese Erholung führte dazu, dass der Aktienkurs wieder unmittelbar vor der primären Abwärtstrendlinie aus dem Jahr 2012 notiert. Worauf es jetzt ankommt, wollen wir wieder im nachfolgenden Fazit bewerten.Die erneut aufgekommene Nachfrage an der Unterstützungszone rund um 12,25 USD verlieh der Aktie ein starkes Comeback. Die Bullen scheinen reaktiviert, sodass nunmehr die Attacke auf die primäre Abwärtstrendlinie ansteht. Im Bereich von 14,35 USD wird es daher interessant. Sollten die Kurse dieses Niveau nachhaltig überwinden können, wäre im weiteren Verlauf mit einem Aufwärtsimpuls bis mindestens 15,35 USD zu rechnen, bevor es als nächstes bis zu einem Lauf in Richtung der Widerstandszone von 16,85 USD kommen könnte. Eine solche Entwicklung hätte ohne Zweifel mittel- bis langfristig positive Auswirkungen, doch noch ist es bekanntlich noch nicht soweit und folglich muss man abwarten, ob die Goldbullen an die jüngste Entwicklung anknüpfen können.Denn das ganze Gegenteil wäre bei einem Einbruch unter die Unterstützungszone bei 12,25 USD der Fall. Zwar ist dieses Level, aufgrund der jüngsten Performance, in weite Ferne gerückt. Dennoch bleibt es eben dieses Niveau, welches unter Gesichtspunkten weiter bzw. wieder stärker fallender Kurse beachtet werden sollte.Bis dahin besitzt die Aktie dementsprechend eine komfortable Range zur Konsolidierung, ohne direkt ins bärische Fahrwasser abzurutschen. Denn erst bei anhaltendem Verkaufsdruck, mitsamt Aufgabe des Niveaus von 12,25 USD, dürfte bei Notierungen unter 12,00 USD der bärische Stein ins Rollen kommen. Geschieht dies, wäre unmittelbar mit einem Ausverkauf bis 10,50 USD bzw. vielmehr noch bis hin zur runden Marke von 10,00 USD zu rechnen.Der Anfang in Sachen Performance wurde vollzogen. Nunmehr bedarf es weiterer Anstrengungen der Käufer, um das Level bei 14,35 USD, mitsamt Abwärtstrendlinie, nachhaltig zu überwinden. Gelingt dies, wäre über 14,50 USD der Weg bis zum Kreuzwiderstand bei 15,35 USD als frei einzustufen.Oberhalb der bereits mehrfach bestätigen Unterstützung von 12,25 USD bleibt die Lage wenig aussichtsreich für die Bären. Erst unterhalb von 12,00 USD müsste mit weiteren Abgaben bis 10,50 USD und ggf. tiefer bis zur runden Marke von 10,00 USD gerechnet werden.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.