Tansania meldet rückläufige Goldproduktion

Die Zentralbank Tansanias hat in ihrem letzten Quartalsbericht zur Wirtschaftsentwicklung den Goldausstoß des Landes im zum 30. September 2017 geendeten Jahr gemeldet. Dies geht aus einem in dieser Woche auf TheCitizen.co.tz veröffentlichten Artikel hervor.Den Angaben zufolge hat sich Produktionsleistung der Goldminen Tansanias in den zwölf Monaten leicht verringert und ist von 10.798 kg im Vorjahr auf nunmehr 10.422 kg gesunken. Dies entspricht einem Rückgang um 3,5%.Erfasst wurde dabei nur die Produktion großer Goldunternehmen. Grund für den geringeren Minenausstoß war dem Artikel zufolge u. a. der Rückgang der Fördermenge in den von Acacia Mining betriebenen Goldminen des Landes.Der Wert des produzierten Goldes sank in den zwölf Monaten bis September 2017 zudem um 6,5%, von 369,6 Mio. $ im vorhergegangenen Berichtszeitraum auf nunmehr 345,6 Mio. $.© Redaktion GoldSeiten.de